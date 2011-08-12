〔中国农业〕2011年玉米产量料同比增2.96%,大豆同比减逾一成--CNGOIC(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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* 上调今年玉米产量预估至1.825亿吨,同比增2.96%--CNGOIC
* 预计今年大豆产量为1,350万吨,较7月预估下滑
路透北京8月12日电---中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周五发布报告称,预计中国2011年玉米产量同比增2.96%,至1.825亿吨,较其7月预估有一定上调.
报告预计,今年大豆产量为1,350万吨,较上年减少10.50%.均低于其7月预测值1,400万吨和减少7.9%.
不过,对小麦总产量的预估维持不变,仍为1.1679亿吨.其中冬小麦播种面积增加,而春小麦面积减少,总面积同比减0.23%.
此前该中心已公布,2011年大豆进口量预计为5,100万吨左右,比去年降低378万吨或6.9%,为2004年之後首次降低,主因国产大豆压榨数量增长.
该中心并预计,今年花生总产量为1,620万吨,较上年增加3.55%;稻谷总产量为1.993亿吨,较上年增加1.81%.
以下为中国主要粮油作物面积和产量预测(单位:千公顷、千吨):
2008年 2009年 2010年 2011年 比上年增长
面积: 8月预测 %
玉米 29,864 31,183 32,500 33,150 2.00%
小麦 23,617 24,291 24,256 24,200 -0.23%
稻谷 29,241 29,627 29,873 30,400 1.76%
大豆 9,127 9,190 8,516 7,650 -10.17%
油菜籽 6,594 7,278 7,370 7,100 -3.66%
花生 4,246 4,377 4,527 4,700 3.82%
产量:
玉米 165,917 163,974 177,250 182,500 2.96%
小麦 112,456 115,115 115,180 116,790 1.40%
稻谷 191,897 195,103 195,761 199,300 1.81%
大豆 15,545 14,981 15,083 13,500 -10.50%
油菜籽 12,102 13,657 13,082 12,500 -4.45%
花生 14,286 14,708 15,644 16,200 3.55% (完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。