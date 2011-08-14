主要国家经济指标预测--8月15日****

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
路透8月15日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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8月14日
2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -0.7% -0.9%
GDP年率 -2.6% -3.5%
民间消费支出 -0.5% -0.6%
资本支出 +0.5% -0.9%
外部需求 -0.9% -0.2%
8月15日
0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -0.7% -0.5%
(较上年同期) -0.9% -0.4%
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 8月 1.40 负3.76
1300 美国总体资本流动(亿美元) 6月 -- 净流入236
外资购买美国公债(亿美元) -- 净买入380
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房市指数 8月 15 15
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0430 日本工业生产修正值(较前月) 6月 +3.8% --
产能利用率指数(较前月) +5.2% --
0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 持平 +0.3%
0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 -0.5% -0.3%
(较上年同期) +2.1% +2.3%
0800 意大利全球贸易收支(亿欧元) 6月 逆差18.29 --
对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 逆差2.94 --
0900 欧元区工业生产(较前月) 6月 -0.7% 持平
(较上年同期) +2.9% +4.4%
0900 意大利CPI(较前月) 7月终值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.7% +2.7%
HICP(较前月) -1.7% -1.7%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
1230 美国零售销售(较前月) 7月 +0.5% +0.5%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.2%
1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 8月初值 54.9 63.0
现况指数 69.3 74.3
预期指数 45.7 55.3
1400 美国企业库存 6月 +0.3% +0.5%
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月5日当周 127.9 --
(完)
--编译 洪曦/王洋;审校 徐文焰
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)