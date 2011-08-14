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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 07:21 BJT

****主要国家经济指标预测--8月15日****

路透8月15日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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8月14日

2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -0.7% -0.9%

GDP年率 -2.6% -3.5%

民间消费支出 -0.5% -0.6%

资本支出 +0.5% -0.9%

外部需求 -0.9% -0.2%

8月15日

0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -0.7% -0.5%

(较上年同期) -0.9% -0.4%

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 8月 1.40 负3.76

1300 美国总体资本流动(亿美元) 6月 -- 净流入236

外资购买美国公债(亿美元) -- 净买入380

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房市指数 8月 15 15

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0430 日本工业生产修正值(较前月) 6月 +3.8% --

产能利用率指数(较前月) +5.2% --

0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 持平 +0.3%

0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 -0.5% -0.3%

(较上年同期) +2.1% +2.3%

0800 意大利全球贸易收支(亿欧元) 6月 逆差18.29 --

对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 逆差2.94 --

0900 欧元区工业生产(较前月) 6月 -0.7% 持平

(较上年同期) +2.9% +4.4%

0900 意大利CPI(较前月) 7月终值 +0.3% +0.3%

(较上年同期) +2.7% +2.7%

HICP(较前月) -1.7% -1.7%

(较上年同期) +2.1% +2.1%

1230 美国零售销售(较前月) 7月 +0.5% +0.5%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.2%

1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 8月初值 54.9 63.0

现况指数 69.3 74.3

预期指数 45.7 55.3

1400 美国企业库存 6月 +0.3% +0.5%

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月5日当周 127.9 --

(完)

--编译 洪曦/王洋;审校 徐文焰

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