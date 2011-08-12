〔表格〕欧元区6月工业生产较前月下滑0.7%,预估为持平

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透布鲁塞尔8月12日电---欧盟统计局周五公布,
* 欧元区6月工业生产较前月下滑0.7%,较上年同期增长增加2.9%(路透预估分别为持平和增长4.4%)--欧盟统计局
* 欧元区5月工业生产修正为较上月增长0.2%(前值为增长0.1%),较上年同期增长4.4%(前值为增长4.0%)
以下为详细数据(变动百分比):
6月 5月 4月 3月
整体产出(较前月) -0.7 0.2 0.2 -0.1
(扣除建筑)(较上年同期) 2.9 4.4 5.3 5.7
半成品(较前月) -0.6 0.0 -0.1 -0.1
(较上年同期) 3.3 4.4 5.2 7.5
能源(较前月) -0.4 0.4 -3.8 0.3
(较上年同期) -5.1 -7.0 -5.3 -2.1
资本财(较前月) -1.5 1.1 0.7 -0.7
(较上年同期) 7.0 10.7 10.6 11.5
耐用消费品(较前月) -2.5 -0.7 0.9 -0.2
(较上年同期) -2.7 0.9 4.7 2.6
非耐用消费品(较前月) -0.5 0.0 0.5 0.5
(较上年同期) 1.2 2.7 3.7 0.7
较前月变动百分比是经季节调整的数据,而较上年同期变动百分比则是根据工作日调整来计算.(完)
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--编译 田建华;审校 程琳
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