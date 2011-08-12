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市场报道 | 2011年 8月 12日 星期五 17:09 BJT

〔表格〕欧元区6月工业生产较前月下滑0.7%,预估为持平

路透布鲁塞尔8月12日电---欧盟统计局周五公布,

* 欧元区6月工业生产较前月下滑0.7%,较上年同期增长增加2.9%(路透预估分别为持平和增长4.4%)--欧盟统计局

* 欧元区5月工业生产修正为较上月增长0.2%(前值为增长0.1%),较上年同期增长4.4%(前值为增长4.0%)

以下为详细数据(变动百分比):

6月 5月 4月 3月

整体产出(较前月) -0.7 0.2 0.2 -0.1

(扣除建筑)(较上年同期) 2.9 4.4 5.3 5.7

半成品(较前月) -0.6 0.0 -0.1 -0.1

(较上年同期) 3.3 4.4 5.2 7.5

能源(较前月) -0.4 0.4 -3.8 0.3

(较上年同期) -5.1 -7.0 -5.3 -2.1

资本财(较前月) -1.5 1.1 0.7 -0.7

(较上年同期) 7.0 10.7 10.6 11.5

耐用消费品(较前月) -2.5 -0.7 0.9 -0.2

(较上年同期) -2.7 0.9 4.7 2.6

非耐用消费品(较前月) -0.5 0.0 0.5 0.5

(较上年同期) 1.2 2.7 3.7 0.7

较前月变动百分比是经季节调整的数据,而较上年同期变动百分比则是根据工作日调整来计算.(完)

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--编译 田建华;审校 程琳

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