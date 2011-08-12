《热点透视》美国债务削减小组已被政治毒害

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Pethokoukis; 编译 王丽鑫

路透华盛顿8月11日电---美国寻求削减1.5万亿(兆)美元债务的"超级委员会"由谁坐阵并不怎麽重要.在两党都着眼2012年大选之际,华尔街将很难说服议员们相信,达成妥协有多重要.不过债信评级机构可能不会等这麽久.

这个属于债务协议部分内容的小组周四终于确定成员,同时银行说客游走国会山,传播如下信息:要麽通过一个协议,要麽面对严重的市场後果.

若不能削减至少1.2万亿美元债务,将有全面削减同等数额支出的惩罚性措施--其中一半从国防削减,一半从酌情支出和联邦医疗保险(Medicare).更重要的是,这将告诉全球投资者和评级机构,美国政治程序仍是一团乱麻.

在10年间削减这些支出,对于计划在这期间支出45万亿美元,收入39万亿美元的政府应不会那麽困难.不过这几乎肯定会要求共和党同意一些加税政策,民主党同意缩减社保项目.

不过这些让步将削弱两党要提出的竞选主题.共和党想给民主党人士和总统奥巴马扣上重税的帽子,而民主党欲指责共和党想要破坏美国的社保系统.无论谁赢得辩论,都将在2013年占据优势,双方都承认,届时终将需要对税收和改革做出重要决定.

两党都不十分担心僵局的後果.银行业游说者称,众议院共和党尤其不理会华尔街提出的可怕假设.而历史显示,聪明圆滑的议员们知道如果避开债务陷阱.此外,自动减支到2013年才会生效.届时大选早已结束.而大选才是政客们唯一在乎的事情.(完)