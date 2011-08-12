〔中国货币市场〕充裕资金下回购利率小幅波动,但稍长期限供给意愿略低

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月12日电---中国银行间市场周五主要回购利率早盘小幅波动,因市场资金面宽松态势未改.不过因央行未来再上调存款准备率的可能依旧存在,与隔夜及七天等相比,谨慎心态致稍长期限资金供给意愿略低.
华北一银行交易员表示,"最近资金还可以,短期的挺宽松.就是21天的,跨月的出的不多."
该交易员解释说,稍长期资金融出意愿不强,除了未来政策的不确定性因素外,对高利率的期望未能充分满足也是原因之一,并以21天期品种尤甚.
目前21天期回购最新加权利率CN21DRP=CFXS为3.74%,较七天期品种高出不足70个基点(bp);而一个月品种最新加权利率CN1MRP=CFXS则接近5%,对比之下,前者出资愿意承压.
公开市场连续净投放,对市场短期流动性形成支撑.中国人民银行公开市场本周连续第四周净投放,净投放量达700亿元,较上周增近六成.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:25 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
=====================================================================
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.8063 2.7596 +4.67
七天CN7DRP=CFXS 3.0703 3.1047 -3.44
14天CN14DRP=CFXS 3.5853 3.5276 +5.77
--------------------------------------------------------------------
人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.7984 2.7506 +4.78
七天CHICNY7D=CFXS 3.0676 3.1077 -4.01
====================================================================(完)
--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。