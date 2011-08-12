〔日本债市〕公债期货价格受逢低买盘推助小升,超长期券表现不佳

路透东京8月12日电---日本政府公债期货价格周五小幅上涨,受关键价位142附近的低接买盘支撑,但超长期券的表现逊于大盘,因市场预期政府将增发新债资助震後重建,这将推高日债收益率(殖利率).

截至中午,9月10年期日债期货2JGBv1小升0.08点至142.20,该主力合约稍早一度最低跌至141.93,仅略高于200日移动均线切入位141.90.市场人士称,该水准自7月中旬以来一直支撑着期货合约的走势.