〔日本债市〕公债期货价格受逢低买盘推助小升,超长期券表现不佳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月12日电---日本政府公债期货价格周五小幅上涨,受关键价位142附近的低接买盘支撑,但超长期券的表现逊于大盘,因市场预期政府将增发新债资助震後重建,这将推高日债收益率(殖利率).
截至中午,9月10年期日债期货2JGBv1小升0.08点至142.20,该主力合约稍早一度最低跌至141.93,仅略高于200日移动均线切入位141.90.市场人士称,该水准自7月中旬以来一直支撑着期货合约的走势.
本周初,9月期约曾创下九个月高位142.64.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。