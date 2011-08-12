〔中国货币市场〕充裕资金下回购利率小幅波动,但稍长期限供给意愿略低(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海8月12日电---中国银行间市场周五主要回购利率早盘小幅波动,因市场资金面宽松态势未改.不过因央行未来再上调存款准备率的可能依旧存在,与隔夜及七天等相比,谨慎心态致稍长期限资金供给意愿略低.

华北一银行交易员表示,"最近资金还可以,短期的挺宽松.就是21天的,跨月的出得不多."

该交易员解释说,稍长期资金融出意愿不强,除了未来政策的不确定性因素外,对高利率的期望未能充分满足也是原因之一,并以21天期品种尤甚.

目前21天期回购最新加权利率CN21DRP=CFXS为3.74%,较七天期品种高出不足70个基点(bp);而一个月品种最新加权利率CN1MRP=CFXS则接近5%,对比之下,前者出资愿意承压.

公开市场连续净投放,对市场短期流动性形成支撑.中国人民银行公开市场本周连续第四周净投放,净投放量达700亿元,较上周增近六成.[CN/MMTCN]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.8059 2.7596 +4.63

七天CN7DRP=CFXS 3.0704 3.1047 -3.43

14天CN14DRP=CFXS 3.5870 3.5276 +5.94

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.7996 2.7506 +4.90

七天CHICNY7D=CFXS 3.0676 3.1077 -4.01

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.8000 2.7550 +4.50

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.0900 3.1029 -1.29

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.6200 3.5500 +7.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.7942 2.7438 +5.04

七天SHICNYSWD= 3.0825 3.0967 -1.42

三个月SHICNY3MD= 5.5257 5.5883 -6.26

====================================================================(完)