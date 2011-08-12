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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 11:46 BJT

《全球市场》亚洲股市微涨,但避险资产或仍受青睐

* 日股上涨0.2%,摩根士丹利除日本外亚洲股指上涨1.3%

* 欧元兑瑞郎下跌

* 市场极其波动

* 欧洲危机仍是中期焦点

路透新加坡8月12日电---亚洲股市周五微涨,因投资者在近期极其波动的市况下寻找价值板块,不过对欧洲债务危机的担忧或将继续刺激投资者对黄金和公债等避险资产的买需.

美股隔夜上涨4%,交投活跃,因较低估值和短期超卖局面吸引买家,但美股期货在亚洲市场早盘下跌,令亚洲股市涨势温和.

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