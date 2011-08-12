《全球市场》亚洲股市微涨,但避险资产或仍受青睐

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 日股上涨0.2%,摩根士丹利除日本外亚洲股指上涨1.3%
* 欧元兑瑞郎下跌
* 市场极其波动
* 欧洲危机仍是中期焦点
路透新加坡8月12日电---亚洲股市周五微涨,因投资者在近期极其波动的市况下寻找价值板块,不过对欧洲债务危机的担忧或将继续刺激投资者对黄金和公债等避险资产的买需.
美股隔夜上涨4%,交投活跃,因较低估值和短期超卖局面吸引买家,但美股期货在亚洲市场早盘下跌,令亚洲股市涨势温和.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。