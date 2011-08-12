《外汇动态》日本保证金交易商的操作料为美元/日圆周一早盘走势关键

0336GMT--一位日系银行的经理表示,由于周一亚太市场早盘市况清淡,日本散户保证金交易商的操作将是决定美元兑日圆JPY=走势的关键因素之一.

一位供职于保证金交易经纪公司的总经理谈到,日本散户保证金交易商已在76.30-76.10日圆附近挂出美元兑日圆JPY=买单,同时在77.00-77.50日圆附近挂有美元卖单,以防日本的干预或准干预行动.

另一家公司称,其客户的止损单数量在75.50日圆附近开始增加.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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