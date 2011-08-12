《热点透视》市场力量或迫使美联储用尽所有政策弹药

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撰稿 Agnes T. Crane; 编译 丁琦

路透纽约8月10日电---市场或逼迫美国联邦储备理事会(美联储,FED)用尽全部所剩弹药.尽管美联储周二声称的"一系列政策工具"令投资者宽慰,但到了周三早间,人们又开始担忧了.市场下跌迟早会迫使美联储主席贝南克采取行动,以避免经济衰退.但问题是,现在他手里端着的不是反坦克火箭筒,而只是一支彩弹枪.

美联储馀下的所有政策选项都很具争议性,且实施前景似乎都不太好.但美国联邦公开市场委员会(FOMC)在三名成员的反对之下,仍决定给其"利率接近于零"的描述加上一个确切的时间--至少再维持两年,表明已对经济忧心忡忡的决策者,对市场动荡感到多么的不安.

可能性之一是推出升级版的"偏转操作(Operation Twist)",该举措最早于1960年代推出,美联储可借此调整其近3万亿(兆)美元资产负债表的组成结构,使其更偏向于较长期债务,以进一步压底利率.

这可以通过两条途径来完成.其一,美联储可将来自所购债券的利息收入和到期债券回笼资金再投资于较长期美国公债.另一条途径是,出售较短期债券,以买入10年期和30年期债券.但在美联储周二的大胆行动之後,这一"偏转"的力度似乎不足以产生大的成效.毕竟10年期美国公债收益率(殖利率)目前已经徘徊于2%左右的低位.

美联储还可选择调低0.25%的联邦基金利率.不过这样做可能带来一些糟糕的副作用,包括给处境挣扎的货币市场基金造成更大威胁.

剩下的举措就要算开动印钞机了.从理论上讲,美联储的资产负债规模没有限制.每购买2,000亿美元债券,相当于降息约25个基点,对于担心衰退及可能由此引发的通缩压力的决策者而言,量化宽松仍须作为他们的优先政策选项之一.

不过,通胀率预期一直徘徊于3%左右,这表明短期内并没有任何物价下跌之忧.而一年前贝南克在Jackson Hole为第二轮量化宽松打下基础时,通胀率预期仅为2.2%.这可能足以令美联储暂不扣动重启量化宽松的扳机.但若市场继续失血,届时他也可能会认为,有必要扣动政策扳机,即便在他手中的只是一把玩具枪.(完)

背景消息:

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