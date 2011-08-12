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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 12:18 BJT

〔东京汇市〕瑞郎因瑞士央行威胁加大干预力度而重挫,关注日圆走势

* 瑞士央行不排除暂时让瑞郎钉住欧元

* 市场的高度波动仍令投资者谨慎

* 市场传言美元兑日圆在76.25和76.00日圆处面临期权障碍

路透悉尼/新加坡8月12日电---瑞郎周五在亚洲时段大跌,此前兑欧元与美元均创下单日纪录跌幅,因瑞士央行(SNB)威胁将采取更大力度措施来遏制瑞郎涨势.

周五,欧元兑瑞郎EURCHF=R下跌0.6%,至1.0800瑞郎.欧元兑瑞郎周二曾在EBS电子交易平台触及1.0075的纪录低位,虽然周四曾创下高达6%的涨幅,但本周仍为下跌1.4%.

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