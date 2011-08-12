〔东京汇市〕瑞郎因瑞士央行威胁加大干预力度而重挫,关注日圆走势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 瑞士央行不排除暂时让瑞郎钉住欧元
* 市场的高度波动仍令投资者谨慎
* 市场传言美元兑日圆在76.25和76.00日圆处面临期权障碍
路透悉尼/新加坡8月12日电---瑞郎周五在亚洲时段大跌,此前兑欧元与美元均创下单日纪录跌幅,因瑞士央行(SNB)威胁将采取更大力度措施来遏制瑞郎涨势.
周五,欧元兑瑞郎EURCHF=R下跌0.6%,至1.0800瑞郎.欧元兑瑞郎周二曾在EBS电子交易平台触及1.0075的纪录低位,虽然周四曾创下高达6%的涨幅,但本周仍为下跌1.4%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。