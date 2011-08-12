〔东京汇市〕瑞郎因瑞士央行威胁加大干预力度而重挫,关注日圆走势

路透悉尼/新加坡8月12日电---瑞郎周五在亚洲时段大跌,此前兑欧元与美元均创下单日纪录跌幅,因瑞士央行(SNB)威胁将采取更大力度措施来遏制瑞郎涨势.

周五,欧元兑瑞郎EURCHF=R下跌0.6%,至1.0800瑞郎.欧元兑瑞郎周二曾在EBS电子交易平台触及1.0075的纪录低位,虽然周四曾创下高达6%的涨幅,但本周仍为下跌1.4%.