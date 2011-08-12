〔中国汇市〕人民币兑美元早盘暂缓近日大涨步伐,但升值趋势不改

* 人民币中间价连续三日创新高,但升幅收窄

* 即期汇价盘中走稳,暂缓近日大涨步伐

* 人民币处于总体升值趋势之中

路透北京8月12日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五早盘即期汇价走稳,暂缓近日大涨步伐.今日人民币中间价连续三日创汇改来新高,但升幅收窄,投资者盘中观望情绪也有所增加,但仍预期人民币处于总体升值趋势之中.

北京时间12:10,人民币兑美元即期报6.3951元,上日收盘价为6.3945元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3972元,较上日的6.3991元续升,中间价近三日累计涨幅约为0.57%.

"(美元兑人民币)中间价没有像前两天那麽大幅低开,市场波动也就没那麽大了."华东一银行交易员称.

他并表示,人民币中间价持续上涨,进一步显示人民币的升值趋势没有改变,但是否还会大升,还需要关注外围经济金融形势及中国通胀和外贸情况.

中国国家发展和改革委员会副主任张晓强周四表示,中国经济增速有所降低,但不用担心出现硬着陆.人民币兑美元将延续渐进升值的趋势.[ID:nCN1893857]

瑞郎周五在亚洲时段大跌,此前兑欧元与美元均创单日跌幅纪录,因瑞士央行威胁将采取更大力度措施来遏制瑞郎走高.[FRX/CN]

北京时间12:11,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2710/80,上日尾盘为6.2690元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3820/70元,上日尾盘报6.3880元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.