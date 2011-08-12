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中国汇市 | 2011年 8月 12日 星期五 12:33 BJT

〔人民币汇率〕中国商务部部长称长期来看中国不会调整人民币汇率政策

路透印尼8月12日电---中国商务部部长陈德铭周五在印尼谈及人民币汇率时表示:

* 人民币受市场影响,全球市场震荡时汇率的波动更大

* 长期来看中国不会调整人民币汇率政策

* 最近一轮全球动荡将趋弱并结束

* 中国将与其他国家一起致力于稳定全球大宗商品和能源价格(完)

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