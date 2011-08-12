〔中国能源〕康菲承认蓬莱油田出现新溢油点,之前未尽力排查

路透北京8月12日电---面对中国国家海洋局的严重质疑和批评,康菲石油中国有限公司近日承认,蓬莱19-3油田B平台海底发现新的溢油点,之前未尽力排查溢油风险点,距原溢油点10.8米.

新华社周五援引中国国家海洋局北海分局并称,自B平台发生溢油以来,康菲公司对切断溢油源采取的只是临时性措施，溢油一直未得到完全控制,始终没有拿出详细可靠的封堵措施.

国家海洋局北海分局表示,目前康菲公司对溢油风险点的排查无实质性进展.从发生溢油事故到8月3日历时两个月,康菲公司未查明B平台附近海域溢油点的详细情况以及C平台是否还存在有溢油隐患.

同时,北海分局对康菲公司"B平台附近海底渗漏封堵计划"提出质疑,指出其封堵计划仅是一个减压和B23井弃井的措施计划,由于尚未完成对B平台溢油点的海底溢油通道探测,因此其封堵计划只是治标不治本的措施.

6月初中国海洋石油总公司(0883.HK)和美国康菲石油公司(COP.N)的全资子公司康菲石油中国合作开发的蓬莱19-3油田B平台和C平台先後发生溢油事故.

康菲石油中国月初表示,蓬莱19-3油田漏油量超出此前预计的1,500桶,总量难估计.[ID:nCN1873765](完)