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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 12:38 BJT

〔东京美债〕价格受空头回补提振上涨,但前景依然疲弱

路透东京8月12日电---30年期美国公债周五在亚洲盘上涨,因上一交易日美国长债标售录得2008年2月以来最差成绩令市场大跌後,投资人进行空头回补.

但市场前景仍疲弱,因欧洲债务危机和美国经济放缓的不确定性令投资者希望规避市场动荡.

东京交易商表示,美国股指期货SPc1下挫促使投资者回补上一交易日美国公债大跌後建立的空仓.

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