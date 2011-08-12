〔东京美债〕价格受空头回补提振上涨,但前景依然疲弱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月12日电---30年期美国公债周五在亚洲盘上涨,因上一交易日美国长债标售录得2008年2月以来最差成绩令市场大跌後,投资人进行空头回补.
但市场前景仍疲弱,因欧洲债务危机和美国经济放缓的不确定性令投资者希望规避市场动荡.
东京交易商表示,美国股指期货SPc1下挫促使投资者回补上一交易日美国公债大跌後建立的空仓.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。