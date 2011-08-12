伦敦骚乱中外国移民冷静保护街区

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦8月11日电（记者 Peter Graff）---传言称，土耳其人和库尔德人聚集在伦敦东部的街头，保护其商店和咖啡馆，避免遭到抢劫。有人发微博说：“该死的外国人……”
“……他们来到我们的国家，保护我们的街区和社区。”
照片中，一名波兰裔店员跳出燃烧的建筑，一名马来西亚学生被打後遭抢劫，媒体报导中，许多伦敦骚乱受害者都是外国人。
这一点都不令人惊讶。如今，多数伦敦居民实际上都是外国人。英国国家统计局数据显示，伦敦市逾一半（52.5%）居民出生在英国之外。
其中许多人从有暴力传统、专治司法体系和战乱国家来到或逃到伦敦。伦敦上周发生30年来最严重骚乱时，该市居民大多保持冷静，继续日常生活。
达斯顿Stokey杂货店店主是一名叫Aziz的土耳其人，他表示，有消息称，骚乱分子将进入其街区，他本周与其他店主一起，在街上确保不出问题。
“我们在帮助警察，”他说道。
“1990年，这里是伦敦最危险的地区。现在这儿很干净，而且舒适。许多店铺现在都是24小时营业。而之前，它们很早就关门了，”Aziz说，“（当地店主）互相认识。无论他们是英国人、土耳其人或巴基斯坦人，都无所谓。”（完）
--编译：黎黎 发稿：程芳
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。