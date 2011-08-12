《外汇动态》美元/日圆一个月期权隐含波动率跌落五个月高位,现汇持稳

0435GMT--美元/日圆一个月期权隐含波动率JPY1MO=跌至12.60%附近,因现汇价格JPY=日内几无变动,持稳于76.82.一个月期波动率周四曾升至16.30%的五个月高位.

8月初以来,美元兑日圆的跌势三次止于76.30附近,过去数日在76.30和77.40之间震荡交投.

一家日系信托银行的交易员表示,目前交易员关注的是,下周投资者避险情绪将如何演变,聚焦重点之一将是法国总统萨科齐和德国总理梅克尔有关欧元区问题的会晤结果,及其如何影响冒险意愿.(完)

--编译 丁琦;审校 隋芬

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