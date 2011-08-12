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市场报道 | 2011年 8月 12日 星期五 12:51 BJT

〔表格〕日本6月工业生产修正後较前月上升3.8%,显示经济成长趋温和

路透东京8月12日电---日本经济产业省周五公布,该国6月工业生产修正後较前月上升3.8%,确认了经济增长从3月强震和海啸冲击中迅速恢复後,增速正趋于温和.

6月工业生产初值为3.9%,而5月则为增加6.2%.

以下为数据细节:

(经调整与上月相较%,括弧中数据为分析师预估中值)

6月 6月 5月 6月指数

(修正值) (初值)

产出 +3.8 +3.9 +6.2 92.6

出货 +8.1 +8.5 +5.3 94.3

库存 -2.8 -2.8 +5.6 100.8

库存出货比 -7.3 -7.3 -3.3 111.9

产能利用率 +5.2 n/a +12.8 86.4

(未经调整与上年同期相较%)

产出 -1.7 -1.6 -5.5 96.5

参看完整表格内容,请点选日本经济产业省网站,网址为(here)(完)

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--编译 梁睿雪;审校 张若琪

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