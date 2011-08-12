〔表格〕日本6月工业生产修正後较前月上升3.8%,显示经济成长趋温和

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月12日电---日本经济产业省周五公布,该国6月工业生产修正後较前月上升3.8%,确认了经济增长从3月强震和海啸冲击中迅速恢复後,增速正趋于温和.
6月工业生产初值为3.9%,而5月则为增加6.2%.
以下为数据细节:
(经调整与上月相较%,括弧中数据为分析师预估中值)
6月 6月 5月 6月指数
(修正值) (初值)
产出 +3.8 +3.9 +6.2 92.6
出货 +8.1 +8.5 +5.3 94.3
库存 -2.8 -2.8 +5.6 100.8
库存出货比 -7.3 -7.3 -3.3 111.9
产能利用率 +5.2 n/a +12.8 86.4
(未经调整与上年同期相较%)
产出 -1.7 -1.6 -5.5 96.5
参看完整表格内容,请点选日本经济产业省网站,网址为(here)(完)
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--编译 梁睿雪;审校 张若琪
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