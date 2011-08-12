韩国称三艘朝鲜渔船越过两国界线

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔8月12日电---韩国一名军官周五表示，韩国海军营救了三艘朝鲜渔船和七名朝鲜渔民。此前，这三艘渔船漂流到了西海(West Sea)朝韩争议边界。
韩国海军周四在韩国白翎岛(Baengnyeong)附近从两艘即将沉没的渔船上救下四人。这名军官称，这些船员目前正接受调查。
当天晚些时候，韩国海军又在相同区域发现了另外一艘船只。韩军在为这艘渔船提供燃料补给後，将船上的三名船员送还朝鲜。
朝韩双方的渔船经常会越过“北方界线”，因没有精确的设备很难确定这条界线。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。