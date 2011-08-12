韩国称三艘朝鲜渔船越过两国界线

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔8月12日电---韩国一名军官周五表示，韩国海军营救了三艘朝鲜渔船和七名朝鲜渔民。此前，这三艘渔船漂流到了西海(West Sea)朝韩争议边界。

韩国海军周四在韩国白翎岛(Baengnyeong)附近从两艘即将沉没的渔船上救下四人。这名军官称，这些船员目前正接受调查。

当天晚些时候，韩国海军又在相同区域发现了另外一艘船只。韩军在为这艘渔船提供燃料补给後，将船上的三名船员送还朝鲜。

朝韩双方的渔船经常会越过“北方界线”，因没有精确的设备很难确定这条界线。（完）