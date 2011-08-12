〔路透调查〕全球经济疑虑加剧,分析师降低澳洲央行升息预期

路透悉尼8月12日电---路透调查周五显示,澳洲央行在明年中期前都将保持货币政策不变,之後才会升息,但受访分析师中预计利率下调的人数增加.

由于美国和欧元区面临债务问题,有关对全球经济的忧虑加剧,分析师已逐渐降低了升息预期.

标准普尔下调美国AAA级债信评等加剧市场恐慌,令金融市场出现了2008/2009年全球金融危机迄今未曾出现过的大幅波动.

18位分析师的预估中值显示,澳洲央行预计将利率在4.75%不变,直到2012年6月.

不过AMP、德意志银行和高盛以及Westpac Bank均认为利率将会下调,而像加拿大皇家银行等机构的分析师不再预期澳洲将升息.

上周五,澳洲央行表示曾考虑升息,因基础通胀率有可能升穿其2-3%的目标区间,但认为应暂不行动,谨慎静观市况,因市场存着的严重不确定性威胁全球经济成长.

此次调查还将今年澳洲经济成长预估从4.25%下修3.25%,不过预估修改更多是基于国内因素,比如煤矿业复苏速度慢于预期.

本周澳元AUD=D4跌至0.9927美元,远离7月末触及的29年高位1.1081美元.利率市场预期,澳洲指标利率将一度调降至低于3%的水准.(完)