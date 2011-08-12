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市场报道 | 2011年 8月 12日 星期五 14:33 BJT

〔法国经济〕GDP和赤字目标将会实现--财政经济部长巴胡安

路透巴黎8月12日电---法国财政经济部长巴胡安表示:

* 经历第一季GDP表现强劲之後,第二季GDP数据并不令人意外

* 我们将实现GDP和赤字目标

* 预算改革太过激烈可能损伤经济成长

* 不会下调2012年GDP预估

* 欢迎短期内禁止卖空的决定

* 我们可以在不损害法国福利模式的情况下削减支出

* 投资者不应怀疑德法两国解决欧元区治理问题的能力(完)

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