〔法国经济〕GDP和赤字目标将会实现--财政经济部长巴胡安

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透巴黎8月12日电---法国财政经济部长巴胡安表示:
* 经历第一季GDP表现强劲之後,第二季GDP数据并不令人意外
* 我们将实现GDP和赤字目标
* 预算改革太过激烈可能损伤经济成长
* 不会下调2012年GDP预估
* 欢迎短期内禁止卖空的决定
* 我们可以在不损害法国福利模式的情况下削减支出
* 投资者不应怀疑德法两国解决欧元区治理问题的能力(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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