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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 14:13 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元在本周剧烈动盪後脱离低位,市场人气虚弱

* 澳元本周跌1.3%,但已远离低点

* 新西兰元本周挫跌2.3%,亦脱离低位

* 市场仍反映新西兰加息和澳洲降息

路透悉尼/惠灵顿8月12日电---澳元和新西兰元周五普遍守住隔夜涨幅,但欧元区金融业担忧挥之不去,两货币仍易受到市场恐慌潮的冲击.

澳元兑美元AUD=D4最新报1.0285,低于纽约尾段的1.0324,但仍远离本周稍早触及的五个月低位约0.9224.

"我们不得不承认,尽管本周看到恐慌性抛售,紧张不安和急剧波动,澳元仍颇具韧性,"法国巴黎银行驻香港策略师Rob Ryan指出.

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