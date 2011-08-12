〔澳新汇市〕澳元和新西兰元在本周剧烈动盪後脱离低位,市场人气虚弱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 澳元本周跌1.3%,但已远离低点
* 新西兰元本周挫跌2.3%,亦脱离低位
* 市场仍反映新西兰加息和澳洲降息
路透悉尼/惠灵顿8月12日电---澳元和新西兰元周五普遍守住隔夜涨幅,但欧元区金融业担忧挥之不去,两货币仍易受到市场恐慌潮的冲击.
澳元兑美元AUD=D4最新报1.0285,低于纽约尾段的1.0324,但仍远离本周稍早触及的五个月低位约0.9224.
"我们不得不承认,尽管本周看到恐慌性抛售,紧张不安和急剧波动,澳元仍颇具韧性,"法国巴黎银行驻香港策略师Rob Ryan指出.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。