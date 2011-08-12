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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 14:43 BJT

《外汇动态》美元/日圆在欧洲交易时段或将测试下档

0611GMT---摩根大通日本利率和外汇研究主管佐佐木融表示,美元兑日圆JPY=升势受限,若欧股日内稍晚下滑,美元兑日圆可能遭遇卖压.

佐佐木融称,过去13年中,有11年的8月美元兑日圆是呈下跌的,峰值都集中在8月的前10天,从当月峰值至月底的平均跌幅为3.4%.

那麽,美元兑日圆将跌至76.20日圆,低于纪录低点76.25.若跌破76.20,该水准附近的停止单可能推动美元跌至76日圆下方.

佐佐木融预计,美元兑日圆将在一年内跌至73.目前美元兑日圆报76.83.(完)

--编译 王翔琼;审校 白云

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