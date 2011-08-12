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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 14:20 BJT

〔日本股市〕日经指数在9,000点下方进一步下跌,日圆上涨打压汽车股

路透东京8月12日电---日股日经指数周五在9,000点下方进一步下跌,延续本周沉重跌势,因日圆上涨促使外资抛售汽车股,从而拖累丰田汽车(7203.T)股价跌至2011年以来最低.本周市场异常波动.

日经指数.N225收跌0.2%,报8,963.72点.东证股价指数.TOPX跌0.4%,报768.19点.(完)

--编译 许娜;审校 王丽鑫

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