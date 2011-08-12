更正:〔国际油市〕布兰特原油跌破每桶108美元,受美元走强及需求忧虑打压

(更正:译文有误,内文第三段应为...一日"波动幅度可达"2-3美元,非一日"上涨")

路透新加坡8月12日电---布兰特原油周五跌破每桶108美元,在连涨两日之後下跌.美元走强与工业化国家需求的忧虑令油价承压.

强劲的美国就业数据虽在前一交易日提振美国原油期货上涨3%至每桶85.97美元,但未能推升油价持续走高.美元续升,周四兑瑞郎创单日最大升幅.

"市场需要强力指标,来让人相信原油需求以及让油价稳定朝100美元迈进,"日本经纪商Newedge的衍生性商品经理Ken Hasegawa说,"在此之前,市场会有较大的波动,一日波动幅度可达2-3美元."