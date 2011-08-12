更正:〔国际油市〕布兰特原油跌破每桶108美元,受美元走强及需求忧虑打压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正:译文有误,内文第三段应为...一日"波动幅度可达"2-3美元,非一日"上涨")
路透新加坡8月12日电---布兰特原油周五跌破每桶108美元,在连涨两日之後下跌.美元走强与工业化国家需求的忧虑令油价承压.
强劲的美国就业数据虽在前一交易日提振美国原油期货上涨3%至每桶85.97美元,但未能推升油价持续走高.美元续升,周四兑瑞郎创单日最大升幅.
"市场需要强力指标,来让人相信原油需求以及让油价稳定朝100美元迈进,"日本经纪商Newedge的衍生性商品经理Ken Hasegawa说,"在此之前,市场会有较大的波动,一日波动幅度可达2-3美元."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。