〔东京汇市〕瑞郎收复部分失地,关注日圆走势＝2

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
瑞士一份报纸援引瑞士央行副总裁乔丹的话称,瑞士央行可能进一步放宽货币政策[ID:nCT0390952],是瑞郎上日下跌的主要原因.
乔丹也拒绝排除央行将让瑞郎与欧元挂勾的可能性.
但也有人质疑瑞郎钉住欧元的做法.分析师表示,只要围绕全球经济放缓及欧美债务问题的忧虑持续,瑞郎就有可能一直受到支撑.
"如果他们引入这一作法,肯定会有人提出质疑,因为这不是个将瑞士经济与欧洲经济联系在一起的结构性决定,"花旗驻新加坡的汇率策略师Todd Elmer表示.
"瑞士央行有可能面临很多市场压力,为实现那一做法,他们可能被迫大量抛售瑞郎,但尚不清楚瑞士当局是否有这样做的意愿,"他说.
美元兑瑞郎CHF=跌0.2%至0.7602,距离周二所及0.70676的纪录低位尚有一段距离.
美国股指期货下跌削弱风险偏好,对瑞郎和日圆构成支撑.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。