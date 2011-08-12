〔东京汇市〕瑞郎收复部分失地,关注日圆走势＝2

瑞士一份报纸援引瑞士央行副总裁乔丹的话称,瑞士央行可能进一步放宽货币政策[ID:nCT0390952],是瑞郎上日下跌的主要原因.

乔丹也拒绝排除央行将让瑞郎与欧元挂勾的可能性.

但也有人质疑瑞郎钉住欧元的做法.分析师表示,只要围绕全球经济放缓及欧美债务问题的忧虑持续,瑞郎就有可能一直受到支撑.

"如果他们引入这一作法,肯定会有人提出质疑,因为这不是个将瑞士经济与欧洲经济联系在一起的结构性决定,"花旗驻新加坡的汇率策略师Todd Elmer表示.

"瑞士央行有可能面临很多市场压力,为实现那一做法,他们可能被迫大量抛售瑞郎,但尚不清楚瑞士当局是否有这样做的意愿,"他说.

美元兑瑞郎CHF=跌0.2%至0.7602,距离周二所及0.70676的纪录低位尚有一段距离.