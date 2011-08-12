〔欧元债市〕德债期货盘初持稳,金融股卖空禁令缓解紧张情绪

路透伦敦8月12日电---德债期货周五盘初变动不大,此前欧洲监管机构禁止欧洲四国的金融股卖空交易,一定程度上平息了近期该地区债务危机恶化带来的紧张情绪.

比利时、法国、意大利和西班牙将从周五开始禁止对部分股票进行卖空交易,以限制波动性并改善股市人气[ID:nCN1894691].近来其市场受到一系列有关银行业问题的传言冲击.这些传言均已被否认.

0610GMT,德债期货FGBLc1走高2个跳动点至133.32,开盘时报133.50.