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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 14:41 BJT

〔中国新债〕铜陵化学下周五将发行7亿元中期票据,期限三年

路透上海8月12日电---中国铜陵化学工业集团有限公司周五公告称,将于下周五(19日)簿记建档

发行7亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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铜陵化工集团 13 7 3 8/19簿记建档 国开行 AA- 8/22 8/23

(附第2年上调票面利率选择权和回售选择权)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 刘昕; 审校 曾菱

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