〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元及美元双双走强,瑞士央行仍可能进场干预

路透苏黎世8月12日电---瑞郎兑欧元及美元周五走强,扳回上日部分跌幅,昨日的股市涨势及瑞士央行官员口头干预令瑞郎大幅走软.

欧元和美元兑瑞郎周四涨幅一度高达6%,远离本周稍早所及的纪录地点,因瑞士央行副总裁乔丹此前表示,央行有可能让瑞郎暂时钉住欧元.[ID:nCN1891731]

"然而,即便算入欧元兑瑞郎的最新涨幅,欧元兑瑞郎和美元兑瑞郎也只是回到上周末的水准而已,"瑞银分析师Reto Huenerwadel表示.