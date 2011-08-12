〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元及美元双双走强,瑞士央行仍可能进场干预

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透苏黎世8月12日电---瑞郎兑欧元及美元周五走强,扳回上日部分跌幅,昨日的股市涨势及瑞士央行官员口头干预令瑞郎大幅走软.
欧元和美元兑瑞郎周四涨幅一度高达6%,远离本周稍早所及的纪录地点,因瑞士央行副总裁乔丹此前表示,央行有可能让瑞郎暂时钉住欧元.[ID:nCN1891731]
"然而,即便算入欧元兑瑞郎的最新涨幅,欧元兑瑞郎和美元兑瑞郎也只是回到上周末的水准而已,"瑞银分析师Reto Huenerwadel表示.
"毕竟瑞士央行还有进一步采取措施的空间,"他说.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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