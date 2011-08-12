〔中国股市〕沪综指小幅收高,险资入市等消息提振大盘连续第三日反弹

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京8月12日电---中国股市沪综指周五收高近0.5%,为连续第三日反弹上涨,受隔夜欧美股市走强及险资入市等消息提振,但成交量仍未见放大显示人气仍偏淡.分析人士认为,大盘下周或可继续延续反弹走势,但上升空间有限.
沪综指.SSEC收报2,593.173点,上涨11.665点或0.45%.本周该股指累计下跌1.27%,为连续第四周走低.
东北证券分析师沈正阳称,欧美债务问题爆发後短期国内政策有所趋缓,近期市场流动性状况较好,加之暴跌後估值处于相对低位,社保和险资入市及外围市场反弹等利好都令大盘持续走高.
"但若权重股不发力上涨,後期大盘反弹空间可能有限."他称.
中国证券报周五引述基金和保险公司消息称,本周以来约有百亿元保险资金入市抄底.[ID:nCN1894957]
美国股市周四大涨约4%,因投资者纷纷逢低买入,盖过了在过去两周引发市场抛售的最近一波不安情绪.道琼工业指数劲扬423.37点,或3.95%,报11,143.31.[.NCN]
沪深300指数8月合约CIFQ1尾盘报2,864.8点,涨0.02%,成交量为149,890手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。