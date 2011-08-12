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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 14:55 BJT

〔全球金市〕现货金扳回部分跌幅,有望录得2009年2月迄今最佳单周表现

路透新加坡8月12日电---现货金周五扳回部分跌幅,有望录得2009年2月迄今表现最佳的一周,因市场担心欧元区债务危机和全球成长,推动投资者选择避险资产.

现货金周四时一度大跌3.5%,因美国公布的初请失业金人数缓解市场忧虑,带动股市和商品市场反弹.周五稍早现货金曾下跌1%.

0615GMT时,现货金XAU=报每盎司1,763.25美元,较上日收盘价下跌0.2%,盘中低位1,747.54美元.

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