〔全球金市〕现货金扳回部分跌幅,有望录得2009年2月迄今最佳单周表现

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月12日电---现货金周五扳回部分跌幅,有望录得2009年2月迄今表现最佳的一周,因市场担心欧元区债务危机和全球成长,推动投资者选择避险资产.
现货金周四时一度大跌3.5%,因美国公布的初请失业金人数缓解市场忧虑,带动股市和商品市场反弹.周五稍早现货金曾下跌1%.
0615GMT时,现货金XAU=报每盎司1,763.25美元,较上日收盘价下跌0.2%,盘中低位1,747.54美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。