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市场报道 | 2011年 8月 12日 星期五 15:01 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:瑞郎兑欧元和美元收复部分跌幅

0646GMT---瑞郎兑欧元和兑美元收复部分上日创纪录的跌幅,当时市场担忧瑞士央行将采取强力措施遏阻瑞郎升势.

欧元兑瑞郎EURCHF=最新跌0.8%至1.0771瑞郎,美元兑瑞郎CHF=亦挫跌0.4%至0.7591瑞郎.

欧元兑美元EUR=下滑0.4%报1.4184,受累于瑞郎走势和市场仍关注欧元区部分核心成员国的债信评级恐遭调降.

日圆依然受到强烈关注,美元兑日圆JPY=最新报76.75日圆,距离历史低位76.25不远.市场人士高度警惕日本当局抛售日圆的迹象.(完)

--编译 肖群英;审校 田建华

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