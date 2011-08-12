《外汇动态》欧洲开盘:瑞郎兑欧元和美元收复部分跌幅

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0646GMT---瑞郎兑欧元和兑美元收复部分上日创纪录的跌幅,当时市场担忧瑞士央行将采取强力措施遏阻瑞郎升势.
欧元兑瑞郎EURCHF=最新跌0.8%至1.0771瑞郎,美元兑瑞郎CHF=亦挫跌0.4%至0.7591瑞郎.
欧元兑美元EUR=下滑0.4%报1.4184,受累于瑞郎走势和市场仍关注欧元区部分核心成员国的债信评级恐遭调降.
日圆依然受到强烈关注,美元兑日圆JPY=最新报76.75日圆,距离历史低位76.25不远.市场人士高度警惕日本当局抛售日圆的迹象.(完)
--编译 肖群英;审校 田建华
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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