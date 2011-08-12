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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 15:31 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:欧洲盘初保持走升基调

IFR悉尼8月12日电---欧洲股指期货开高,随後滑落,与今天亚洲股市的表现类似.

欧洲盘初美元仍面临温和抛压.德国Dax股指期货稍早一度上涨0.59%回落,最新挫跌0.78%;法国CAC股指期货从扬升0.62%转为最新下挫0.57%,欧股Stoxx50股指期货一度上涨1.26%,最新下跌0.1%.

美国9月道琼工业指数期货和标准普尔500指数期货仍位于平盘下方,跌幅分别为0.75%和1.15%,打压市场人气.

美元/坡元最新报1.2141,仍升向窄幅波动区间1.2109-45的上端,而美元/马币(林吉特)持守于3.0000上方,最新报3.0020,迄今在2.8950-3.0040区间波动.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

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