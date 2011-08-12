《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:欧洲盘初保持走升基调

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼8月12日电---欧洲股指期货开高,随後滑落,与今天亚洲股市的表现类似.
欧洲盘初美元仍面临温和抛压.德国Dax股指期货稍早一度上涨0.59%回落,最新挫跌0.78%;法国CAC股指期货从扬升0.62%转为最新下挫0.57%,欧股Stoxx50股指期货一度上涨1.26%,最新下跌0.1%.
美国9月道琼工业指数期货和标准普尔500指数期货仍位于平盘下方,跌幅分别为0.75%和1.15%,打压市场人气.
美元/坡元最新报1.2141,仍升向窄幅波动区间1.2109-45的上端,而美元/马币(林吉特)持守于3.0000上方,最新报3.0020,迄今在2.8950-3.0040区间波动.(完)
--编译 肖群英;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。