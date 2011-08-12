〔日本债市〕长债跑输大市,因预期新债标售规模扩大将打压公债价格

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月12日电---日本政府公债周五下跌,超长期债表现不及整体市场,因预期扩大公债标售规模来为震後重建工作融资,将推高日债收益率(殖利率).
市场人士表示,美国债信评级遭调降,同样令市场愈发担心日本等国家也将成为被调降的对象.
"美国债信评级被调降後,市场正寻找下一个可能目标...一个是法国,因为该国银行业的希腊债券曝险规模巨大,另一个就是负债累累的日本,"一名日系银行固定收益基金经理表示.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。