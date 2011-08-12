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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 15:18 BJT

〔日本债市〕长债跑输大市,因预期新债标售规模扩大将打压公债价格

路透东京8月12日电---日本政府公债周五下跌,超长期债表现不及整体市场,因预期扩大公债标售规模来为震後重建工作融资,将推高日债收益率(殖利率).

市场人士表示,美国债信评级遭调降,同样令市场愈发担心日本等国家也将成为被调降的对象.

"美国债信评级被调降後,市场正寻找下一个可能目标...一个是法国,因为该国银行业的希腊债券曝险规模巨大,另一个就是负债累累的日本,"一名日系银行固定收益基金经理表示.

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