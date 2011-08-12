〔澳洲股市〕收涨0.8%至一周收盘高位,等待美国重要数据出炉

路透悉尼8月12日电---澳洲股市周五尾盘失去动能,因投资者倾向于在美国重要数据出炉前解除仓位,这些数据或将确定下周的市场基调.不过,澳洲股指仍涨0.8%,至一周收盘高位.

"人们正寻求在不断上扬的市场中,通过抛售削减风险.由于美国数据即将出炉,而且近期市场波动,投资者不愿带着仓位过周末,"市场策略师Ric Spooner称.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收涨31.79点,报4,172.6点,此前一度上涨1.8%.该股指结束一连两周的跌势,本周上涨1.6%.(完)