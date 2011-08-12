〔澳洲股市〕收涨0.8%至一周收盘高位,等待美国重要数据出炉

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼8月12日电---澳洲股市周五尾盘失去动能,因投资者倾向于在美国重要数据出炉前解除仓位,这些数据或将确定下周的市场基调.不过,澳洲股指仍涨0.8%,至一周收盘高位.
"人们正寻求在不断上扬的市场中,通过抛售削减风险.由于美国数据即将出炉,而且近期市场波动,投资者不愿带着仓位过周末,"市场策略师Ric Spooner称.
根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收涨31.79点,报4,172.6点,此前一度上涨1.8%.该股指结束一连两周的跌势,本周上涨1.6%.(完)
--编译 许娜;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。