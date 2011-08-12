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市场报道 | 2011年 8月 12日 星期五 15:33 BJT

〔欧洲汇市〕美元兑瑞郎跌1%,欧元延续跌势

路透伦敦8月12日电---根据EBS数据:

* 美元兑瑞郎CHF=日内跌1%至0.7548瑞郎

* 欧元兑瑞郎EURCHF=扩大跌幅,日内降1.5%至1.06853瑞郎

* 澳元兑美元AUD=D4日内跌1%至1.0245美元.(完)

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