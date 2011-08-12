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市场报道 | 2011年 8月 12日 星期五 15:33 BJT

《外汇动态》欧元/美元跌至日低

0712GMT---欧元/美元EUR=跌至日低,因主权买盘令欧元失守1.4175/80,触发1.4170一线的停止单.

技术交易员以200日移动均线附近的1.3942美元为目标位.

上档方面,交易员指出1.4230美元上方有大规模卖盘.

欧元最新下跌0.6%至1.4157美元.(完)

--编译 白云;审校 王冠中

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