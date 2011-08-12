〔日本股市〕日经指数收低,在9,000点下方进一步探底(更新版)

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路透东京8月12日电---日股日经指数周五收低,在9,000点下方进一步下跌,延续本周沉重跌势,日圆上涨促使外资抛售汽车股,拖累丰田汽车(7203.T)股价跌至今年低点.

与7月8日创下的震後收盘高位相比,日经指数目前下跌12%;此前金融市场全面剧烈震盪,因出现关于欧洲银行业体质的传言,融资市场稳定性疑虑升高,且欧洲当局疲于应付信心危机.

"这表现很糟,但在本周我不得不彻底修改今年的战略,"瑞穗资产管理资深基金管理人Takashi Aoki并称,美国股指期货跌势及周末前的仓位调整令日股周五跌势扩大.