〔日本股市〕日经指数收低,在9,000点下方进一步探底(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透东京8月12日电---日股日经指数周五收低,在9,000点下方进一步下跌,延续本周沉重跌势,日圆上涨促使外资抛售汽车股,拖累丰田汽车(7203.T)股价跌至今年低点.
与7月8日创下的震後收盘高位相比,日经指数目前下跌12%;此前金融市场全面剧烈震盪,因出现关于欧洲银行业体质的传言,融资市场稳定性疑虑升高,且欧洲当局疲于应付信心危机.
"这表现很糟,但在本周我不得不彻底修改今年的战略,"瑞穗资产管理资深基金管理人Takashi Aoki并称,美国股指期货跌势及周末前的仓位调整令日股周五跌势扩大.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。