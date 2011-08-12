〔中国债市〕人民币利率互换冲高回落,股市反弹难消债务忧虑

路透上海8月12日电---中国人民币利率互换(IRS)周五冲高回落,尽管优于预期的就业数据刺激欧美市场竞相反弹,但压在投资者心头的债务疑虑仍然沉重,削减其上涨动能.预计下周IRS市场仍将维持震荡表现,待海外市场及政策消息面指引.

北京一银行交易员称,"反正最近就是跟着海外市场走,下周会怎样,我也不好说."

他表示,经过这一轮深度调整後,市场悲观情绪得到了一定宣泄,但欧洲债务问题可能会持续影响市场,具体只能走一步看一步了.

美国股市周四大涨约4%,因投资者纷纷逢低买入,盖过了在过去两周引发市场抛售的最近一波不安情绪.道琼工业指数劲扬423.37点,或3.95%,报11,143.31.[.NCN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.4767/3.5917 3.5793/3.6736 3.6714/3.7600 3.7171/3.8029 3.6740/3.9740

周四 3.4457/3.5529 3.5217/3.6133 3.5933/3.6850 3.6500/3.7417 3.6183/3.9125

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变动 0.0310/0.0388 0.0576/0.0603 0.0781/0.0750 0.0671/0.0612 0.0557/0.0615

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,810.15亿元人民币,较6月的2,784.86亿元略增.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)