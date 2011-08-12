《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦8月12日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:市场仍在1.4000/1.4500美元区间波动,且走势仍非常不确定,不过欧元前景仍偏空.主要阻力位保持在7月高点1.4575/80美元附近,主要支撑位在略超200周移动均线切入位1.4030美元的水平,後者仍较难攻克.此外,在1.4350美元区域也有一些阻力.

美元/日圆:美元仍继续在主要支撑位76.25/30日圆区域筑底,昨日依旧未能突破该区域.若未来美元跌破该支撑位,则料有可能跌向74.50.10年期美国公债收益率自昨日的历史低点反弹,这对美元构成小幅支持,但除非收益率涨至2.5%上方,否则目前很难见到美元上扬.

美元需要升破77.80区域才能跳战79.50/60的更大阻力水准.而一旦突破79.50/60水平,则需攻克80日圆和55日移动均线,方能上探临近趋势线阻力位的81.00日圆水平.

英镑/美元:英镑持续走低,但并未失控.短期内1.6250/60区域仍是关键阻力位,而若升破1.6250/60美元,则将重新指向1.6380美元区域.

200日移动均线切入位1.6080/90美元仍是关键支撑位,若确认跌破支撑位,料将进一步下挫.市场仍保持在交投区间内,不过上涨幅度日益缩小,可能在酝酿更大幅度下跌.(完)

--编译 洪曦;审校 王冠中

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