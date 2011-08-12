〔中国数据〕7月新增贷款及M2均低于预期,紧缩政策显效恐暂难加力(更新版)

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* 7月新增人民币贷款及M2增速均低于预期

* M2增速创逾六年新低,新增贷款创年内新低

* 当月存款减少,为6月虚增後的正常调整

* 实体经济活跃程度下降,紧缩步伐或暂缓

路透上海8月12日电---中国紧缩货币政策正持续显效,7月M2增速创逾六年新低,新增贷款旺季不旺,反而创下年内低点,表明金融业对实体经济的支持力度在减弱.

分析师指出,狭义货币供应量M1增速下滑也较为明显,显示实体经济活跃度降低,加之欧美经济前景的不确定性,这预示着中国货币政策的紧缩步伐或将放缓.

中国人民银行周五公布数据显示,7月新增人民币贷款4,926亿元人民币,低于此前路透5,500亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长14.7%,亦低于15.8%的路透调查中值.

"本来7月是季度初,新增贷款应该比较多,但M2和新增信贷都挺低的,如果考虑到表外资产入表的情况,实际水平可能更低,对实体经济的支持力度更弱了,"平安证券固定收益部研究主管石磊称.

而对于当月存款的明显减少,石磊认为,这属于正常现象,6月存款虚增的比较厉害,"听说6月最後一天存款集中增加了一万多亿."

他认为,上述数据说明货币政策进一步的紧缩可能要暂停了,政策进入观望期,这对股市和债市都是利好消息.

央行数据并显示,中国7月末人民币各项贷款馀额51.90万亿元,同比增长16.6%,接近此前16.8%的预测中值.当月人民币存款减少6,687亿元,而上月为增加1.91万亿元.

中国央行自去年10月初以来,已经五次加息,并九次上调存款准备金率.(完)