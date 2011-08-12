《即时观点7》中国7月M2增速创逾六年新低,货币政策紧缩步伐或放缓

路透上海/北京8月12日电---中国人民银行周五公布,7月新增人民币贷款4,926亿元,低于此前路透5,500亿元的调查中值,为年内新低;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长14.7%,低于15.8%的路透调查中值,并创下逾六年新低.

央行数据并显示,中国7月末人民币各项贷款馀额51.90万亿元,同比增长16.6%,接近此前16.8%的预测中值.

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以下为市场人士的评论:

--信达证券宏观经济分析师 李建朋:

M2下降主要是两个原因,存款准备金率提至历史新高,此外是实际利率为负.未来政策面整体上仍维持紧缩,存准率应该不会再提.存准率的影响具有比较明显的持续性,不下调就是一种持续的紧缩.毕竟只要有新增存款就要计提这麽多的准备金.

加息还会继续,控通胀还是首要目标.贷款利率实行下限管理,加息只是让基准利率不扭曲.同时,央行公开市场操作力度将逐步加大.

--平安证券固定收益部研究主管 石磊:

本来7月是季度初,新增贷款应该比较多,但M2和新增信贷都挺低的,如果考虑到表外资产入表的情况,实际水平可能更低,对实体经济的支持力度更弱了.M1增速也很低,因为M1是反映企业活期存款的,说明实体经济活跃程度明显下降,也有可能是受理财产品增加的影响.

存款减少属于正常现象,6月份虚增的比较厉害,听说6月最後一天存款集中增加了一万多亿.对政策面是好事,进一步的紧缩可能要暂停了,政策进入观望期,这对股市和债市都是利好消息.

--浙商证券宏观分析师 郭磊:

货币供应量的增速明显低于预期值,前期认为的5月M2或已触底被7月的数据打破;而当月信贷也大幅低于预期,企业中长期贷款仅比上月有小幅回升,仍处于历史地点位置.7月的货币环境比想象的要紧.

考虑到一是目前的贷款,尤其是企业中长期贷款规模明显偏低,对中小企业生存环境存在不利;二是8月通胀下来之後,货币政策的压力应该会有少许减轻.所以尽管我们认为政策基于审慎性的考虑,仍将保持目前的政策姿态,但在力度上可能会有微调.估计7月应该是M2和M1的底部,信贷规模下一步也应有适度恢复.

--宏源证券债券高级分析师 何一峰:

M2回落说明贷款的控制生效,与16%的目标相比还有一定富裕.14.7%的增长从长期来看并不属于增速特别低的时点,对经济的负面影响不大.不过由于通胀高企,实际增速会更低一些,但是随着表外业务的拓展,M2增速的回落并不表示实体经济的流动性就特别差,实体经济可以从其他渠道获得流动性支持.M2的代表性逐步弱化,社会融资总量代表性更强一些.

存款准备金率上调进入尾声并不代表不再上调.年内或还有一次,最多两次存准率的上调,上限是23%.存准率的调升节奏会受到控制,空间越来越小,而且也不利于一开始就把政策用足.

--申银万国证券研究所首席宏观分析师 李慧勇:

中国7月份货币供应量和存贷款增量数据均低于预期,尤其是出现存款负数情况,这和两个因素有关.一是银行等金融机构理财产品大幅波动造成住户等部门存款大幅减少;二是由于国家采取偏紧的宏观经济政策,使得相应的新增贷款投放减少.

此外,8月份货币供应量同比增长情况将取决于宏观调控政策走向,初步来看仍会维持低位运行态势.

--招商证券研究发展中心宏观经济研究主管 谢亚轩:

7月广义货币供应量(M2)和新增人民币贷款数量均低于我们的预期,是控制总量的货币政策在起作用.

人民币存款的减少是个问题.减少除了跟新增贷款有关外,金融脱媒也是一个重要原因.利率多元化,银行发了很多理财产品出来.

M2全年16%的增速目标不会变,金融脱媒的大方向改变也很困难.不过,8月份开始,流动性环境应该比上半年要好,当前市场已有反映.因为年内货币供应很稳定,但名义货币的需求会随着经济的合理回落而减少,货币供求关系将改善.

货币政策方面,年内出现实质性的转变很难.不过,预期上应该有所好转,加息的必要性进一步下降,上调存款准备金率或也只是对冲的意图更明显.

货币政策应该是会定向改善的.在信贷规模控制的大背景下,信贷或出现结构性改善.地方融资平台的贷款在收缩,商业房地产的贷款也在收缩,收回来的这些本息,下半年可以投到中小企业、三农、保障性住房这些政策鼓励的项目上去.

--中国银行战略发展部高级经济师 周景彤:

从7月信贷增量和M2增速两个数据来看,中国货币政策收紧效果还在显现.不过总的来说,中国经济硬着陆的可能性非常小,我们预计三、四季度GDP增速会在9%以上,全年预计在9.5%左右.

未来货币政策方面,我们认为放松的可能性不大.因为除了经济因素,现在物价还在往上.尽管8月CPI涨幅有可能小幅回落,但通胀压力还是居高不下.在这样的情况下,只能说货币政策收紧的步伐有可能会放缓,或者说力度不会进一步加强,但放松的可能不大.

至于外围市场动荡对中国货币政策影响当然会有.至少说,在国际形势没有明朗化之前,中国央行采取下一步措施的时点会推迟,但预计不会取消.现在中国主要是"以静制动",等待国际形势明朗,再决定下一步动作.

--招商银行高级分析师 刘东亮:

7月份新增贷款应该不算多,如果按照目前的贷款投放速度,今年信贷规模完全可以控制在目标之内,此外,M2的增速也下降到今年的新低,货币的派生功能下降,从各种迹象来看,央行此前持续的货币政策效果正在显现.

如果後面几个月紧缩效果能够持续,那麽国内物价上涨的压力将会逐渐缓解,再加上美国和欧洲经济动荡,央行对货币政策使用的态度将发生一些微妙的变化,料货币政策调控力度可能会适当的放缓.

--交通银行金融研究中心研究员 鄂永健:

我们此前预计信贷增长大约会在5,000亿-5,500亿元之间,现在基本在预测的下限附近,不算太少.因为贷款增加的少的缘故,M2增速下降的比较明显,当然这里面还有一个季初存款减少的原因在里面.

目前来看政策面应该还是处于观察期,因为外部经济都不太明朗,政策进一步紧缩的可能性不大,但是宽松也不太可能,除非出现像2008年那样的第二轮经济危机.

预计8月份M2可能会略有好转,贷款大概还是会维持一个平稳的增速吧,预计在5,000亿元左右.

**相关背景**

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