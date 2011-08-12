《亚洲经济焦点》分析师维持亚洲地区经济增速预估,尽管近期市场动荡

* 中国和亚洲的强劲需求可能帮助抵消西方国家的低迷

* 目前分析师还没有下调亚洲经济增速预估

* 亚洲从潜在的全球衰退中复苏的速度可能会很快

路透新加坡8月12日电---亚洲分析师目前不很担心这轮由欧美主权债务问题所引发的全球金融市场动荡,称该地区内需将保持强劲,即便是西方经济体再度陷入衰退,这也能够帮助抵消出口的下滑.

在7月末路透的一次调查中,许多分析师已经下调了中国、印度和其它亚洲经济体今明两年的增长预估,认为抑制通胀的紧缩措施看来不可避免低放缓经济增长.是次调查时,美国主权债信评级尚未被下调.

尽管近几日全球金融市场遭遇沉重的抛压,并有可能进一步打击企业和消费者的信心,但分析师们目前未进一步下调对亚洲地区经济增长的预估.

麦格理银行分析师Paul Cavey说:"目前我们还未调整预估.(市场动荡)的影响更多的是政策层面上的,而非经济增速."