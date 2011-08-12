版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 15:43 BJT

****服务快讯!!深圳证券交易所将于2011年8月15日发布4条新指数****

亲爱的客户，您好！

深圳证券交易所将于2011年8月15日发布4条新指数。

新指数的基日为2010年6月30日，基点为1000。

相关汤森路透编码（RIC），成份股代码链以及指数代码如下:

(1)

中创400指数

汤森路透代码(RIC): .SZSC400

成份股代码链: <0#.SZSC400>

指数代码: 399624

(2)

中创500指数

汤森路透代码(RIC): .SZSC500

成份股代码链: <0#.SZSC500>

指数代码: 399625

(3)

中创500成长指数

汤森路透代码(RIC): .SZSCG

成份股代码链: <0#.SZSCG>

指数代码: 399626

(4)

中创500价值指数

汤森路透代码(RIC): .SZSCV

成份股代码链: <0#.SZSCV>

指数代码: 399627

自上市之日起，上述新指数的历史数据将收录在档案代码(Data Scope file code) 180中。

路透网上客户服务Customer Zone（网页customers.reuters.com/）提供及时的Change Notification线上服务查询及订购服务。以上资讯内容，您可参阅DN058177之英文说明及DN058177/ZHS之中文说明。路透即时系统的[服务快讯]新闻代码[INFO]亦提供最及时的路透资料新增或变动等资讯，建议您随时锁定撷取，快速掌握更新讯息。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐