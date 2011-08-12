服务快讯!!深圳证券交易所将于2011年8月15日发布4条新指数****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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深圳证券交易所将于2011年8月15日发布4条新指数。
新指数的基日为2010年6月30日，基点为1000。
相关汤森路透编码（RIC），成份股代码链以及指数代码如下:
(1)
中创400指数
汤森路透代码(RIC): .SZSC400
成份股代码链: <0#.SZSC400>
指数代码: 399624
(2)
中创500指数
汤森路透代码(RIC): .SZSC500
成份股代码链: <0#.SZSC500>
指数代码: 399625
(3)
中创500成长指数
汤森路透代码(RIC): .SZSCG
成份股代码链: <0#.SZSCG>
指数代码: 399626
(4)
中创500价值指数
汤森路透代码(RIC): .SZSCV
成份股代码链: <0#.SZSCV>
指数代码: 399627
自上市之日起，上述新指数的历史数据将收录在档案代码(Data Scope file code) 180中。
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。