〔表格〕外资在韩国股市卖超2,747亿韩元,为连续第九个交易日卖超

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月12日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超2,747亿韩元,为连续第九个交易日卖超,期间累计卖超金额达5.0846万亿(兆)韩元(约合47亿美元).
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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8月12日 -274.7* -254.9 491.6
8月11日 -282.6 140.1 108.1
8月10日 -1,275.9 -237.1 1,555.9
8月 9日 -1,171.7 911.3 119.9
8月 8日 -81.6 645.8 -733.3
8月 5日 -405.3 898.0 -572.2
8月 4日 -440.6 -120.5 472.5
8月 3日 -781.5 279.6 717.9
8月 2日 -371.0 -75.6 680.6
8月 1日 247.2 101.4 -518.5
7月29日 -149.9 149.4 114.5
7月28日 -123.2 51.2 130.9
7月27日 -43.9 277.6 -257.1
7月26日 -30.2 271.6 -169.2
7月25日 -62.5 25.4 141.2
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本月以来 -4,837.8 2,288.0 2,322.4
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今年以来 -5,560.0 2,875.8 4,665.0
-------------------------------------------------(完)
--编译 许娜;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。