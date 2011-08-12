〔中国汇市〕人民币兑美元尾盘走强创收盘新高,机构清理周末美元头寸(更新版)

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* 人民币中间价连续三日创新高,但升幅收窄

* 即期汇价暂缓近日大涨步伐

* 尾盘人民币较强,受部分机构清理周末美元头寸推动

* 人民币仍处于总体升值趋势之中

路透北京8月12日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五即期汇价收创新高,今日人民币中间价连续三日创汇改来新高,但升幅收窄,人民币盘中走势稳定而尾盘表现较强,受部分机构清理周末美元头寸推动.总体来说,人民币还处于升值趋势之中.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3895 *6.3890 6.4050 *6.3972 6.3991 6.3945

注: 人民币中间价及收盘价均创2005年7月汇改以来的新高;中间价近三日累计涨幅约为0.57%.

"(美元兑人民币)中间价没有像前两天那麽大幅低开,市场波动也就没那麽大了."华东一银行交易员还称,"有些中资行不愿意留美元过周末,清理美元头寸,人民币在尾盘就有所走强."

他并表示,人民币中间价持续上涨,进一步显示人民币的升值趋势没有改变,但是否还会大升,还需要关注外围经济金融形势及中国通胀和外贸情况.

中国国家发展和改革委员会副主任张晓强周四表示,中国经济增速有所降低,但不用担心出现硬着陆.人民币兑美元将延续渐进升值的趋势.[ID:nCN1893857]

东京汇市瑞郎周五在亚洲时段收复部分失地,此前兑欧元与美元均创下单日纪录跌幅,因瑞士央行(SNB)威胁将采取更大力度措施来遏制瑞郎涨势.[FRX/CN]

以下为北京时间16:45,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2700/40 6.2690

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3815/55 6.3880

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水681点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3214元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.