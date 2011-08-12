〔韩国汇市〕韩元兑美元收高,长期公债收益率触及数年收盘低位

路透首尔8月12日电---韩国公债周五上涨,因对全球市场和经济形势的担忧带来一波买入潮,推动长期公债收益率(殖利率)跌至数年以来最低收盘位.一些分析师称这波抢购过热.

过去,每当全球动荡时,外资总是抛售韩国公债和股票,但现在他们正买入韩国公债,彰显其对这个亚洲第四大经济体基本面的信心.