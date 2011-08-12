〔韩国汇市〕韩元兑美元收高,长期公债收益率触及数年收盘低位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月12日电---韩国公债周五上涨,因对全球市场和经济形势的担忧带来一波买入潮,推动长期公债收益率(殖利率)跌至数年以来最低收盘位.一些分析师称这波抢购过热.
过去,每当全球动荡时,外资总是抛售韩国公债和股票,但现在他们正买入韩国公债,彰显其对这个亚洲第四大经济体基本面的信心.
韩国10年期公债收益率下跌2个基点至3.90%,为其自2004年底以来最低收盘位,同时20年期公债收益率亦下跌2个基点至3.93%,为2006年1月交易开始以来最低收盘位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。