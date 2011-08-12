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市场报道 | 2011年 8月 12日 星期五 16:36 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元下跌,疲弱经济前景与央行政策预期打压人气

路透伦敦8月12日电---英镑周五兑美元下跌,追随欧元兑美元的跌势,不过市场人气仍然低迷,因英国经济前景不佳,且该国央行有可能进一步放宽货币政策.

分析师称,由于英国在下周之前没有重要数据公布,英镑很可能从其他货币走势中寻求指引.目前欧元已经下跌,由于欧元区债务危机的担忧加剧.

欧元区债务危机以及对银行体系状况担忧的加剧,放大了英国经济所面临的风险.金融业在英国经济中占有重要的地位.

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