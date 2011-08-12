〔欧洲汇市〕英镑兑美元下跌,疲弱经济前景与央行政策预期打压人气

路透伦敦8月12日电---英镑周五兑美元下跌,追随欧元兑美元的跌势,不过市场人气仍然低迷,因英国经济前景不佳,且该国央行有可能进一步放宽货币政策.

分析师称,由于英国在下周之前没有重要数据公布,英镑很可能从其他货币走势中寻求指引.目前欧元已经下跌,由于欧元区债务危机的担忧加剧.