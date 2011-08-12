〔欧洲汇市〕英镑兑美元下跌,疲弱经济前景与央行政策预期打压人气

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月12日电---英镑周五兑美元下跌,追随欧元兑美元的跌势,不过市场人气仍然低迷,因英国经济前景不佳,且该国央行有可能进一步放宽货币政策.
分析师称,由于英国在下周之前没有重要数据公布,英镑很可能从其他货币走势中寻求指引.目前欧元已经下跌,由于欧元区债务危机的担忧加剧.
欧元区债务危机以及对银行体系状况担忧的加剧,放大了英国经济所面临的风险.金融业在英国经济中占有重要的地位.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选