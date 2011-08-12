《外汇动态》欧洲多国宣布卖空禁令无法阻止股市下挫--Rabobank

0831GMT---Rabobank银行在报告中称,法国、意大利、西班牙和比利时相继推出为期15天的股票卖空禁令,不太可能扭转市场人气并阻止欧股续跌.

"这无疑将带来一些惊扰,但从2008年9月美国实施类似禁令的效果来看,如果市场人气看空,该举措力度太弱,无法阻止股价急挫,"Rabobank的外汇策略师Jane Foley称.

欧洲股市最新小幅走升,但禁令的颁布未能激发股市上涨.

欧元兑美元EUR=最新跌0.2%,报1.4209.(完)

--编译 白云;审校 艾茂林

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