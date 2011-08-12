〔中国金融〕改变"负利率"是当前最重要的政策重点--央行货币政策委员

路透北京8月12日电---中国央行货币政策委员李稻葵周五表示,当前金融运行最主要的问题是负利率,所以逐步的调整存款利率,是最重要的政策重点.

李稻葵是在参加搜狐财经微博访谈时表示,负利率应该可以指望在一年到一年半的时间内可以结束,重要的条件是输入性通胀压力不会出现超常规的变化.

当前中国一年期存款基准利率为3.50%,而最新公布的7月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅已达6.5%的37个月新高.中国的负利率状况已经持续了18个月.

事实上,为应对通胀,中国央行今年以来已经六次上调存款准备金率,三次加息.

在量化宽松的货币政策推动下,全球的通胀压力在上升,但李稻葵并不认为这会演变为恶性的通胀,因为最近有一大批像中国这样的新兴市场国家,有它们自己的政策应对.资源类的金融产品仍然是最佳应对通胀的投资工具.

近来,美国遭遇标普调降评级,美元贬值、QE3推出预期加强,以及在中国7月强劲的外贸顺差支持下,人民币兑美元连续三日创汇改来新高.

"相信未来十年左右的时间,人民币将成为一个主要的国际货币,这个进程是不以个别利益集团人的意志为转移,但是必须看到这一进程对于我们自己的风险,毕竟中国是现行国际货币体制的重要的利益相关者."李稻葵并表示.

他并称,按照目前的态势来看,继续稳步调整两到三年,人民币汇率有可能达到一个比较合理的均衡点.但人民币的合理汇率取决于美国以及其他国际货币发行国的政策,因为汇率是双边的,甚至多边的.

李稻葵并认为,当前房地产市场发展已经出现格局性变化,预计房价拐点到年底或明年初会彻底出现.(完)